Napastnik reprezentacji Hiszpanii Rodrigo Moreno przechodzi z Valencii do beniaminka angielskiej ekstraklasy Leeds United, gdzie będzie grał u boku m.in. Mateusza Klicha. To kolejny ważny piłkarz "Nietoperzy", który opuścił klub tego lata.

"Valencia osiągnęła porozumienie z Leeds United w sprawie transferu Rodrigo, który musi jeszcze przejść testy medyczne. Konieczne będzie jeszcze skompletowanie dokumentacji i dopełnienie formalności" - napisano w komunikacie klubu, który zakończył miniony sezon hiszpańskiej ekstraklasy na dziewiątym miejscu.

Szczegółów transferu nie podano. Hiszpańskie media szacują, że Leeds zapłaci Valencii za 29-letniego napastnika ok. 30 milionów euro, a zależnie od występów i osiągnięć Moreno kwota może wzrosnąć o kolejne 10 milionów.

Piłkarz rozpoznawany często tylko po swoim imieniu zdobył 59 goli w 220 występach w barwach "Nietoperzy". Ma już pewne doświadczenie w Premier League - w sezonie 2010/11 był zawodnikiem Bolton Wanderers, na wypożyczeniu z Benfiki Lizbona. W angielskiej ekstraklasie rozegrał 17 spotkań.

Z Valencii tego lata odeszli inni podstawowi gracze: kapitan Dani Parejo i Francuz Francis Coquelin, a także uważany za jedną ze wschodzących gwiazd hiszpańskiego futbolu Ferran Torres. Dwaj pierwsi wzmocnili drużynę ligowego rywala - Villarreal, natomiast Torres trafił do Manchesteru City. Już te ruchy transferowe wywołały wiele protestów kibiców, a właściciel klubu Peter Lim znalazł się pod presją.

W ubiegłym roku niespodziewanie zwolniono z klubu trenera Marcelino, wkrótce po tym, jak doprowadził on drużynę do triumfu w Pucharze Hiszpanii i kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Później zespół przejął Albert Celades, ale rozstano się z nim pod koniec czerwca, a niedawno nowym trenerem został Javi Gracia.

