Zaplanowany na środowy wieczór mecz Tottenham - Fulham został odwołany z powodu koronawirusa. To drugie w tym tygodniu spotkanie Premier League, które w ostatniej chwili zostało przełożone na inny termin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski o trudnych momentach i o tym, co najbardziej go bolało od czasu dołączenia do Wisły. Wideo INTERIA.TV

Na spotkanie Tottenhamu z ekipą Fulham z niecierpliwością czekali fani futbolu z Londynu. Niestety, mecz - który miał rozpocząć się w środę o godzinie 19 - nie dojdzie do skutku.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Powodem jest duża liczba pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa wśród członków drużyny gości.

Pandemia z całą siłą uderzyła w rozgrywki Premier League. Między 21 a 27 grudnia odnotowano 18 przypadków SARS-CoV-2, co stanowi rekord w skali tygodnia.

W poniedziałek z powodu koronawirusa odwołany został mecz pomiędzy Evertonem i Manchesterem City. Wcześniej w grudniu odwołano także starcie Aston Villi z Newcastle United.

Po 15 spotkaniach Fulham ma 11 punktów i jest na 18. miejscu - pierwszym w strefie spadkowej. Tottenham zgromadził 26 "oczek" i zajmuje siódmą pozycję. Lider - broniący tytułu Liverpool - ma 32.

Władze ligi poważnie zastanawiają się nad zawieszeniem rozgrywek. Ma to pozwolić na opanowanie sytuacji. Ewentualnej pauzy w rywalizacji o mistrzostwo Anglii należy się spodziewać w styczniu. Mówi się o dwóch tygodniach rozbratu z futbolem.



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

TB

Premier League - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy

Zdjęcie Trener Tottenhamu Jose Mourinho / AFP

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.