Problemy Chelsea na finiszu walki o Ligę Mistrzów. Klub z Londynu będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanego Antonio Ruedigera.

Niemiecki obrońca zszedł z boiska z kontuzją w czasie ostatniego, zremisowanego 1-1 spotkania z Manchesterem United. Uraz okazał się na tyle poważny, że we wtorek poleciał do Rzymu, by przejść operację kolana. To ma wykluczyć go z gry na kilka meczów, co oznacza, że najprawdopodobniej w tym sezonie już nie zagra.

Kontuzja Niemca to kolejny problem dla Maurizio Sarriego, menedżera "The Blues". 26-letni piłkarz u Włocha miał pewne miejsce w jedenastce - w tym sezonie zagrał w 33 spotkaniach Premier League.

Chelsea będzie musiała sobie radzić bez Niemca, a czeka ją walka o grę w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Na dwie kolejki przed końcem ligi zespół z Londynu zajmuje czwarte miejsce, ostatnie, które gwarantuje występy w LM. Nad piątym Arsenalem Chelsea ma dwa punkty przewagi.

Zespół Sarriego ma jednak jeszcze jedną szansę na zakwalifikowanie się do LM - triumf w Lidze Europy. "The Blues" dotarli do półfinału, w którym ich rywalem będzie Eintracht Frankfurt. Możliwe, że o wygraną również będą walczyć z Arsenalem, który w drugim półfinale zmierzy się z Valencią.

Oprócz Ruedigera, kontuzjowany jest również Callum Hudson-Odoi. Pozostali piłkarze powinni być do dyspozycji trenera na czwartkowe starcie z Eintrachtem.





