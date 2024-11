Manchester City musi wypłacić niezapłacone pensje. Jest decyzja sądu

Mendy twierdził, że pracownik klubu zapewnił go, że otrzyma niezapłaconą pensję po oczyszczeniu z zarzutów.

30-letni obrońca, który obecnie gra we francuskim klubie Lorient z Ligue 2, został uznany za niewinnego sześciu zarzutów gwałtu i jednego napaści na tle seksualnym w styczniu 2023 roku, ale ta sama ława przysięgłych nie była w stanie wydać wyroku w sprawie innego zarzutu dotyczącego gwałtu i jednej próby gwałtu.

Sędzia orzekła na korzyść Benjamina Mendy'ego

Sędzia do spraw pracy Joanne Dunlop stwierdziła w swoim orzeczeniu, że doszła do wniosku, że Mendy "ma prawo odzyskać część, ale nie wszystkie, żądane kwoty".

Mendy spędził w areszcie dwa okresy, co stanowiło około pięciu miesięcy z 22-miesięcznego okresu objętego jego roszczeniem.

Sędzia stwierdziła w swoim orzeczeniu, że gdy Mendy nie przebywał w areszcie, był "gotowy i chętny" do pracy. W tych okolicznościach i wobec braku "jakiejkolwiek klauzuli zawartej w umowie do wstrzymania przez pracodawcę wynagrodzenia, to musi ono zostać wypłacone" - dodała.