Ma dopiero 16 lat. Do Liverpoolu dołączył latem tego roku i już zdążył pogorszyć swój wizerunek w oczach nowego pracodawcy. Harvey Elliott, bo o nim mowa, został zawieszony przez FA (Angielski Związek Piłki Nożnej) karą 14-dniowego zawieszenia za obraźliwe słowa wypowiedziane pod adresem Harry’ego Kane’a.

To nie jedyna sankcja, jaka spotkała zawodnika "The Reds" - będzie on musiał także zapłacić grzywnę w wysokości 350 funtów oraz przejść osobiście odpowiedni kurs edukacyjny.

Do ukaranego zajścia doszło 1 czerwca, w noc finału Ligi Mistrzów, kiedy Liverpool mierzył się z Tottenhamem. Nastolatek nagrał i udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, w którym obraża Kane’a, używając słów powszechnie uważanych za wulgarne i odnosząc się do osób chorych na zespół Downa.

To zachowanie nie uszło mu płazem. FA, mimo sporego upływu czasu, postanowił ukarać zawodnika, by utemperować jego zachowanie.

- Chciałbym bardzo przeprosić za to, że obraziłem wiele osób nagraniem z moim udziałem. Film powstał, gdy spędzałem czas ze znajomymi i nie był skierowany bezpośrednio do jakiejkolwiek osoby. Rozumiem jednak, że moje zachowanie było niedojrzałe i bezsensowne. Chciałbym zaznaczyć, że nagranie nie pokazuje tego, jaką osobą jestem na co dzień i jak zostałem wychowany - wyrażał swą skruchę Elliott.

Oby sankcja dobrze wpłynęła na przyszłość młodego piłkarza, bo ta wydaje się być obiecująca. 4 maja Elliott został najmłodszym debiutantem w historii Premier League. Wychodząc na mecz z Wolverhampton w barwach Fulham, atakujący miał 16 lat i 30 dni.

