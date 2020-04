Interesujące wieści docierają z Wysp Brytyjskich. Jednym z kandydatów do gry w Glasgow Rangers jest Adam Dźwigała. Polski zawodnik miałby wzmocnić środek defensywy ekipy z Ibrox Park.

Jak donosi serwis Glasgow Live, Polak znalazł się w gronie pięciu pretendentów do zasilenia szeregów wicemistrza Szkocji. Kwintet obserwowanych graczy uzupełniają Scott McKenna (Aberdeen), Ethan Pinnock (Brentford), John Souttar (Hearts) oraz Rick van Drongelen (HSV).

Dlaczego Rangersi mieliby wybrać akurat 24-letniego Dźwigałę, który jest obecnie zawodnikiem portugalskiego Aves? "Świetnie wprowadził się do drużyny i notuje dobre statystki. Wciąż pozostaje młody i ma czas, by potwierdzić jak bardzo obiecującym jest defensorem. Perspektywa gry w europejskich pucharach powinna sprawić, że transfer do Szkocji oceni jako atrakcyjny" - czytamy w serwisie Glasgow Live.

Rangersów prowadzi Steven Gerrard, była gwiazda Liverpoolu i reprezentacji Anglii. To dodatkowy magnes dla zawodnika na dorobku. Ale i nie lada wyzwanie.

Dźwigała wyjechał do Portugalii zeszłego lata, opuszczając Wisłę Płock. W rodzimej ekstraklasie rozegrał 114 meczów i zdobył siedem bramek. Doczekał się powołania do drużyny narodowej od Jerzego Brzęczka, ale debiut w reprezentacji kraju ma jeszcze przed sobą.

