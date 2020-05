Angielska federacja piłkarska (FA) wezwała na przesłuchanie obrońcę Atletico Madryt Kierana Trippiera. Piłkarz jest podejrzany o zawarcie zakładu bukmacherskiego na temat własnego transferu.

Jeżeli podejrzenia wobec Trippiera się potwierdzą, angielski zawodnik może mieć spore kłopoty. W lipcu 2019 roku reprezentant Anglii przeniósł się z Tottenhamu do Atletico Madryt. Wokół tego transferu pojawiło się sporo wątpliwości.

Według brytyjskiej prasy Trippier mógł postawić sporą sumę pieniędzy w zakładzie bukmacherskim na to, że jego transfer dojdzie do skutku. Takie zachowania są, rzecz jasna, surowo zabronione.



Na razie przedstawiciele angielskiej federacji (The Football Association) wezwali piłkarza na przesłuchanie, którego termin ustalono na 18 maja.



Trippier był w tym sezonie podstawowym zawodnikiem Atletico, dla którego rozegrał 26 spotkań i zanotował cztery asysty we wszystkich rozgrywkach. Atletico wciąż liczyło się w grze o triumf w Lidze Mistrzów, w 1/8 finału eliminując obrońcę tytułu, Liverpool FC.

Wychowanek Manchesteru City w przeszłości był także zawodnikiem FC Barnsley oraz właśnie Tottenhamu.





