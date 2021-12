Mecz Chelsea - Brighton rozpocznie się w środę o godzinie 20.30 na Stamford Bridge w Londynie. Transmisja tv i stream online Chelsea - Brighton na canal+sport.

Chelsea - Brighton: Wyniki i sytuacja w tabeli

Chelsea w tabeli Premier League zajmuje trzecie miejsce, zdobywając do tej pory 41 punktów. Do lidera Premier League - Manchesteru City - traci sześć punktów i ma tyle samo przewagi ma nad czwartym Arsenalem. Chelsea mecz z Brighton rozpocznie bez kontuzjowanego Thiago Silvy oraz Bena Chilwella. Do meczu Chelsea - Brighton gospodarze wychodzą w roli faworyta, a ostatnia ich wygrana to zwycięstwo nad drużyną Matty’ego Casha.

Wyniki Chelsea w Premier League:

Aston Villa - Chelsea 1-3

Wolves - Chelsea 0-0

Chelsea - Everton 1-1



Mecz Chelsea - Brighton to dla gości wyjazd na trudny teren. Brighton w tabeli Premier League zajmuje dziewiąte miejsce, zdobywając do tej pory 23 punkty. "Mewy" w Boxing Day pokonały Brentford, kończąc tym samym fatalną serię jedenastu meczów bez zwycięstwa. Dobre spotkanie i asystę w tym meczu zaliczył Jakub Moder. Do meczu Chelsea - Brighton goście podejdą więc z ambicjami zdobycia choć jednego punktu. Brighton Jakuba Modera udowadniało, że potrafi postawić się najlepszym, remisując w tym sezonie chociażby z Liverpoolem.

Wyniki Brighton w Premier League:

Brighton - Brentford 2-0

Brighton - Wolves 0-1

Southampton - Brighton 1-1



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Chelsea Thomas Tuhel na temat Roberta Lewandowskiego i Złotej Piłki. Tuchel o Złotej Piłce: Mam wątpliwości co do indywidualnych nagród. WIDEO © 2021 Associated Press

Chelsea - Brighton. Kiedy i o której mecz Premier League?

Mecz Chelsea - Brighton rozpocznie się w środę o godzinie 20.30 na Stamford Bridge w Londynie.

Chelsea - Brighton. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Chelsea - Brighton będzie można obejrzeć w tv - transmisja w canal+sport.

Mecz Chelsea - Brighton. Transmisja online live stream

Chelsea - Brighton online live stream na platformie canal+sport.

O której początek meczu Chelsea - Brighton? Godzina 20.30 we środę.

Transmisja TV meczu Chelsea - Brighton: canal+sport.

Stream online meczu Chelsea - Brighton: canalplus.com.

Mecz Chelsea - Brighton "na żywo" na sport.interia.pl.