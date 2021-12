19. kolejka Anglia - Premier League

2021-12-26 18:30 | Stadion: Villa Park | Widzów: 41907 | Arbiter: Martin Atkinson Aston Villa FC Chelsea Londyn 1 3 DO PRZERWY 1-1 R. James 28' (samob.) Jorginho 34',90' R. Lukaku 56'

W 19. kolejce Premier League Aston Villa podejmowała Chelsea. Piłkarze Aston Villi byli w o tyle trudnej sytuacji, że w spotkaniu z "The Blues" nie mógł ich poprowadzić do boju szkoleniowiec Steven Gerrard, bo musi przebywać w izolacji po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa.

Aston Villa - Chelsea. Pech Matty'ego Casha

W 28. minucie Matt Targett wrzucił piłkę dynamicznie w pole karne. Nie poradził sobie z wybiciem tego dośrodkowania zawodnik "The Blues" Reece James. W efekcie wpakował piłkę do własnej bramki. Było 1-0 dla gospodarzy.

Długo się jednak Aston Villa nie cieszyła z tego - dość szczęśliwie zdobytego - prowadzenia. W 33. minucie bardzo niefortunną interwencję zanotował w polu karnym reprezentant Polski Matty Cash. Ewidentnie sfaulował pędzącego Calluma Hudson-Odoi i w efekcie sędzia podyktował "jedenastkę" dla Chelsea.

Rzut karny na bramkę pewnie zamienił oczywiście nie kto inny, jak Jorginho.

Po przerwie Chelsea "przycisnęła" gospodarzy. W 56. minucie dobrym dośrodkowaniem popisał się Callum Hudson-Odoi, co wykorzystał Lukaku. Reprezentant Belgii przedłużył tę piłkę głową i skierował ją do siatki. "The Villans" przegrywali już 1-2. Lukaku ostatnio był obiektem krytyki ze względu na chwilowy brak skuteczności, więc mógł odetchnąć z ulgą.

W 67. minucie świetnej sytuacji na podwyższenie wyniku dla Chelsea nie wykorzystał Mason Mount, który uderzył tylko w boczną siatkę. Ten sam zawodnik już w pierwszej połowie zaliczył uderzenie w poprzeczkę bramki "The Villans".

W doliczonym czasie gry Lukaku pokazał swoją przewagę fizyczną nad Targettem, który nie był w stanie powstrzymać rozpędzonego gracza "The Blues". W tej sytuacji próbował jeszcze interweniować Ezri Konsa Ngoyo, ale w efekcie sprokurował kolejny rzut karny, który również wykorzystał niezawodny Jorginho.

Aston Villa - Chelsea 1-3 (1-1)



1-0 James (sam.) 28.

1-1 Jorginho (k.) 34.

1-2 Lukaku 56.

1-3 Jorginho 90+3.

1 3 Aston Villa FC Chelsea Londyn Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett Sanson Ramsey Buendía Luiz Ings Watkins Mendy Chalobah Rüdiger Silva James Kanté Mount Hudson-Odoi Alonso Jorginho 2 Pulisic SKŁADY Aston Villa FC Chelsea Londyn 33′ 33′ Damián Emiliano Martínez Édouard Mendy Matty Cash 46′ 46′ Trevoh Chalobah 90′ 90′ Ezri Konsa Ngoyo Antonio Ruediger 65′ 65′ Tyrone Mings 52′ 52′ Thiago Silva Matt Targett 28′ (samob.) 28′ (samob.) Reece James 76′ 76′ Morgan Sanson 63′ 63′ N'Golo Kanté Jacob Ramsey Mason Mount 74′ 74′ Emiliano Buendía Callum Hudson-Odoi Douglas Luiz Soares de Paulo 70′ 70′ Marcos Alonso 73′ 73′ Daniel Ings 34′ (k.), 90′ (k.) 34′ (k.), 90′ (k.) Luiz Frello Jorginho Ollie Watkins Christian Pulisic REZERWOWI Jed Steer Kepa Arrizabalaga Revuelta Kortney Hause Cesar Azpilicueta Axel Tuanzebe 52′ 52′ Andreas Christensen 74′ 74′ Carney Chibueze Chukwuemeka Malang Sarr 76′ 76′ Anwar El Ghazi Ross Barkley Tim Emeka Iroegbunam 63′ 63′ Mateo Kovaczić Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet . Saul Niguez Keinan Davis Hakim Ziyech 73′ 73′ Bertrand Isidore Traoré 46′ 46′ 56′ 56′ Romelu Lukaku

JK



Czytaj także: Patrick Vieira zakażony