Dolezal widzi problem Stocha. Mówi o tym wprost

Po czasie Czech przyznaje, że nie była to łatwa decyzja dla niego. - Tak, przemyślałem to. Wiem, że dużo osób mi się dziwiło. A ja nie czułem, że robię coś dziwnego. Wybrałem inaczej niż zrobiliby inni, ale może czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby potem móc wybiec o dwa do przodu. Wiedziałem, że to ryzyko. Ale podejmując decyzję o pracy z Kamilem, ja się na nie zgodziłem. Poszedłem full gaz, ha, ha. Nie zastanawiałem się nad tym, co będzie później - zdradził w rozmowie ze "Sport.pl".