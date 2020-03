Bartosz Kapustka był objawieniem Euro 2016, co zaowocowało transferem do Leicester City. Polak nie zrobił kariery w Premier League, a dziś jest przekonany, że koniecznie musi rozstać się z Anglią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Siemieniec o Kapustce i szansach na mistrzostwo "Pasów". Wideo INTERIA.TV

Wszystko wskazuje na to, że 23-letni Polak wkrótce pożegna się z ligą angielską. O występach w Premier League wciąż może tylko pomarzyć.

Reklama

Kapustka zasmakował słynnych rozgrywek, ale nie od tej najważniejszej dla piłkarza strony, jaką jest gra w ligowych meczach. Pozostały mu występy na wypożyczeniach do Niemiec i Belgii.

Czy wróci do Ekstraklasy? W ostatnich miesiącach pojawiały się takie spekulacje, szczególnie dotyczące zainteresowania piłkarzem ze strony Legii Warszawa.

Na razie Kapustka ma jeden cel. "Nie ukrywam, że po tym sezonie w lecie muszę odejść z Leicester, muszę odejść z Anglii i jestem do tego przekonany" - powiedział piłkarz w rozmowie z Weszlo.com.

"Bardzo chciałbym coś zmienić, zacząć nową przygodę i myślę, że jestem przygotowany na taki krok. Trzeba wrócić na dobre tory" - dodał, choć jego kontrakt wygasa dopiero w 2021 roku.

O powrocie do Ekstraklasy na razie nie chce mówić. "Sam nie wiem. Nawet jeślibym wiedział, to nie powiedziałbym tego, bo sytuacja na świecie jest tak dynamiczna, że nie zmienia się nawet z miesiąca na miesiąc, co bardziej z tygodnia na tydzień" - podkreślił były piłkarz Cracovii.

Zdjęcie Bartosz Kapustka / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

WS