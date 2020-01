Hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie pokonali na wyjeździe wicemistrzów Słowacji HK Nitra 3-2 i są o krok od wywalczenia Pucharu Wyszehradzkiego. Rewanż w przyszły czwartek na Jastorze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Rosjanie rozegrali mecz na Placu Czerwonym. W składzie... Władimir Putin. Wideo INTERIA.TV

Wynik spotkania już w 3. minucie otworzył przy grze w przewadze Lane Scheidl, który strącił krążek po uderzeniu z dystansu Kenneya Morrisona. Na szczęście jastrzębianie bardzo szybko odpowiedzieli na to trafienie, gdy po przejściu do kontrnatarcia spod niebieskiej piekielnie mocno strzelił Henrich Jabornik, a dzieła dopełnił Łukasz Nalewajka. Do końca pierwszej odsłony wynik nie uległ zmianie, choć inicjatywę mieli gospodarze.



Reklama

Druga partia należała do naszego zespołu, który oddał w tej części gry niemal dwa razy więcej strzałów niż Słowacy. Dwa z nich udało się zamienić na gole, co w efekcie pozwoliło gościom na objęcie dość niespodziewanego dwubramkowego prowadzenia. Pierwszy cios w 29. minucie wyprowadzili wspólnie Martin Kasperlik i Dominik Paś. Ten pierwszy w swoim stylu pomknął pod bramkę gospodarzy, zaś ten drugi skutecznie dobił rywali.



Nitra rzuciła się do odrabiania strat, ale mimo naporu gospodarzy to jastrzębianie "ukłuli" po raz trzeci, gdy w 36. minucie po pełnej niezwykłej waleczności akcji całego zespołu koziołkujący po strzale Kamila Górnego krążek z najbliższej odległości wbił do siatki Maris Jass.



Trzecia tercja rozpoczęła się dla naszego zespołu fatalnie, bowiem już w 14. sekundzie przy kolejnej grze w pięciu na czterech Słowacy zdobyli kontaktowego gola. To oznaczało, że wicemistrzowie kraju za Tatrami mieli niemal pełne dwadzieścia minut na uzyskanie korzystnego wyniku. Tymczasem niezwykle waleczni podopieczni Roberta Kalabera wytrzymali napór gospodarzy, którzy przez cały ten czas egzaminowali Ondrzeja Raszkę. "Ondra" spisywał się jednak fantastycznie, doprowadzając faworyta do rozpaczy i po raz kolejny udowadniając, jak nieprzeciętnymi umiejętnościami dysponuje.



Rewanż odbędzie się na Lodowisku Jastor w przyszły czwartek o godz. 18:00. Przypomnijmy, że w tej edycji Pucharu Wyszehradzkiego JKH GKS Jastrzębie wygrał jak dotychczas wszystkie mecze!



HK Nitra - JKH GKS Jastrzębie 2-3 (1-1, 0-2, 1-0)

1-0 Lane Scheidl - Kenney Morrison, Judd Blackwater (2:46, 5/4)



1-1 Łukasz Nalewajka - Henrich Jabornik, Artem Iossafov (5:09)



1-2 Dominik Paś - Martin Kasperlik, Kamil Górny (28:23)



1-3 Maris Jass - Kamil Górny, Maciej Urbanowicz (35:12)



2-3 Patrik Koyš - Colton Yellow Horn, Kenney Morrison (40:14)



Minuty karne: 2-6 Strzały: 27-22 (11-7, 7-12, 9-3) Widzów: 1211.



HK Nitra: Hanuljak (Šimboch) — Mezei, Morrison; Csányi, Kollár, Yellow Horn - Pupák, Versteeg; Blackwater, Fominych, Scheidl - Rácz, Sloboda; Koyš, Buček, Lušňák - Kubka, Korím; Hrušík, Minárik, Tábi.

Trener: Marián Bažány



JKH: Raszka (Marek) - Jass, Górny; Urbanowicz, Wałęga, Kasperlík - Jabornik, Auvinen; Ł. Nalewajka, Virtanen, Iossafov - Gimiński, Michałowski; Jarosz, Paś, R. Nalewajka - Matusik, Radzieńciak; Chorążyczewski, Kulas, Pelaczyk.

Trener: Róbert Kaláber