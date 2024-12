Nie żyje były trener reprezentacji Polski. Doprowadził Biało-Czerwonych do Elity

Smutne wieści przekazał Polski Związek Hokeja na Lodzie. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Wiktor Pysz. To były zawodnik, który z Podhalem Nowy Targ sięgał po mistrzowskie tytuły. Był on też przez lata trenerem reprezentacji Polski. Razem z nią awansował w 2011 roku do Elity. Pysz miał 75 lat.