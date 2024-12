Rekordzista Polski znowu z pucharem. W finale nie dał szans rywalom

Na lodzie iskrzyło. Emocje w końcówce

Pierwsza tercja tegorocznego finału Pucharu Polski nie przyniosła bramek, ale było to ciekawe widowisko, w którym iskrzyło, co pewnie podobało kibicom, którzy w komplecie wypełnili halę w Krynicy-Zdroju. Mieliśmy zatem bójki i kilka doskonałych sytuacji strzeleckich.

Od początku trzeciej tercji JKH GKS Jastrzębie ruszył do huraganowych ataków, chcąc jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. I wtedy to GKS Tychy wyprowadził kontrę. Jak w masło w tercję jastrzębian wjechał Filip Komorski, zagrał przed bramkę, a krążek jeszcze otarł się o parkany Heikkinena i trafił wprost do Rasmusa Heljanki, a ten nie miał problemów ze skierowaniem "gumy" do pustej bramki.