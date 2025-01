Był showmanem. Dziś reprezentant Polski walczy o życie

Znalazłem się w trudnej sytuacji zdrowotnej i los postawił mnie przed najważniejszą walką - walką o życie. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy, drobnokomórkowy płuca, którego nie można operować. Choroba przyszła nagle i wywróciła do góry nogami życie moje i moich bliskich, ze względu na złe rokowania. Z informacji uzyskanych od lekarzy jedynym leczeniem jest chemioterapia, niestety nie zakwalifikowałem się do radioterapii, ponieważ choroba jest bardzo zaawansowana i guz jest bardzo duży. W związku z tym moja rodzina nie poddając się diagnozie, postanowiła podjąć najważniejszą walkę o moje życie i spróbować leczenia za granicą. Każde badanie, które muszę wykonać m. in. badania genetyczne czy biopsje to średni koszt 8-10 tys. euro, a to dopiero początek

~ napisał były reprezentant Polski w serwisie Pomagam.pl