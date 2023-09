Bijatyka w Tauron Hokej Lidze. "Nie biorą jeńców, wymieniają razy". Jest wideo

Do bijatyki doszło w ostatnich sekundach meczu. Na 17 sekund przed końcem wydawało się, że zawodnicy obu drużyn będą już głównie czekali na końcową syrenę, gdy kanadyjski obrońca gospodarzy ostro potraktował Patryka Koguta. Torunianin został dociśnięty do bandy i postanowił w pięściarski sposób pokazać rywalowi, co sądzi o takim stylu gry. Już po chwili obaj zawodnicy zaczęli wymieniać kolejne ciosy.