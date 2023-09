Burza o koszulki. Orzeł Orlenu podzielił kibiców

Nowe koszulki z logo Orlenu podzieliły kibiców

Tyle że to właśnie Orlen jest większościowych udziałowcem w klubie. Budżet klubu to w blisko 70 procentach środki tej firmy. Dlatego nie dziwi fakt, że chce on jeszcze bardziej wyeksponować swoje logo. Dzięki temu do klubu udało się sprowadzić Onderja Kase z NHL, czy Brytyjczyka Liama Kirka z ligi fińskiej. W klubie tym występuje także reprezentant Polski Paweł Zygmunt.