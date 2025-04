Obroniony karny i nawałnica goli. Jest pierwszy finalista Pucharu Polski

Dla kibiców i piłkarzy Pogoni Szczecin ten sezon w Pucharze Polski jest wyjątkowy. Przed rokiem "Portowcy" dotarli do finału i byli o krok od sięgnięcia po pierwsze w historii klubu trofeum. W samej końcówce meczu stracili jednak prowadzenie na rzecz Wisły Kraków, która doprowadziła do dogrywki, a w niej przechyliła szalę na swoją korzyść. Dla drużyny z Pomorza Zachodniego ten dzień stał się najczarniejszą traumą. Kapitan Kamil Grosicki przysiągł sobie i szczecinianom, że zespół wróci na PGE Narodowy, aby naprawić to, co popsuł.

