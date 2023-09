Wałęgi zabrakło w wyjazdowym meczu z Ilves Tampere (4:5), ale za to pojawił się w starciu z Pelicans Lahti . Czeska ekipa wygrała na lodowisku rywali 3:1, a jedną z bramek strzelił właśnie Wałęga. I trzeba przyznać, że było to piękne trafienie.

Kamil Wałęga trafił do jednej z najlepszych lig. Wielki awans sportowy Polaka

- W ekipie jest naprawdę niesamowita rywalizacja i muszę sobie wywalczyć miejsce w składzie. Dla mnie to są dopiero pierwsze tygodnie w Trzyńcu i dlatego tak to wygląda. Poza tym trener sprawdza różne ustawienia - powiedział Wałęga.

- Staram się wykorzystywać każdą chwilę na lodzie, by przekonać trenera do siebie. Na razie mi się to udaje. Dostałem już kilka szans i mam nadzieję, że przebiję się do podstawowego składu - przyznał Polak.