Skandal i odwołany mecz na początku sezonu. Zapadła decyzja

Na krakowski klub został nałożony walkower i 2 tysiące złotych kary. Według obowiązującego regulaminu są trzy punkty, które wyjaśniają takie przypadki. Jeśli komuś coś by się stało, to kto by wziął za to odpowiedzialność? Sędziowie z obserwatorem podjęli słuszną decyzję

~ powiedziała Marta Zawadzka, komisarz ligi, w rozmowie z hokej.net.