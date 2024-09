To oni błyszczeli w trzeciej kolejce. Oto najlepsza siódemka Orlen Superligi

Spotkanie ze Śląskiem Wrocław obfitowało w gole, ale też interwencje bramkarskie. Mateusz Zembrzycki zaliczył 14 obron, co przełożyło się na 31 procent skuteczności. To też trzy odbicia więcej od golkiperów beniaminka. Zespół z Gdańska wygrał 37:33, tak więc ta delikatna różnica również miała wpływ na końcowy wynik.

Wrócił do Polski, aby dawać jakość. Potwierdził, że idealnie odnajduje się w taktyce Patryka Rombla, z którym współpracował w reprezentacji. W meczu ze Śląskiem zdobył dziewięć bramek przy stuprocentowej skuteczności. Trzy razy dobrze egzekwował rzuty karne.

W pierwszych meczach sezonu pokazuje jaką wartość stanowi dla zespołu z Opola i jak dużo tracił on w drugiej części poprzednich rozgrywek, kiedy rozgrywający leczył uraz lewego barku. Nie dziwne, że latem próbę skrócenia jego wypożyczenia podjęła Industria Kielce . Po trzech meczach Gwardia ma osiem punktów. W sobotę pokonała Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. 23-latek zdobył sześć bramek i zanotował 10 asyst.

Na początku sezonu druga linia klubu z Puław wygląda bardzo stabilnie. Wszystkim dobrze kieruje Łukasz Gogola, ale boczni rozgrywający też wykazują się niezłym "serwisem" do koła czy skrzydeł. W wygranym spotkaniu z Zagłębiem Lubin Marek Marciniak zanotował sześć asyst. Do tego dołożył trzy bramki.

Francuz notował zwyżkową formę w drugiej części poprzedniego sezonu. Nowe rozgrywki również zaczął z wysokiego C. W pewnie wygranym spotkaniu w Zabrzu zdobył siedem bramek, przy stuprocentowej skuteczności. 27-latek bardzo dobrze biegał do kontrataków, ale jeszcze lepiej spisywał się na pozycji numer dwa w obronie, często prowokując rywali do błędów w rozegraniu.