Rombel na dłużej w Gdańsku. W czwartek arcyciekawy pojedynek w Zabrzu

Ważny będzie atut naszej hali i chęć walki do samego końca. Nasi przeciwnicy potrafią to robić, nie bez powodu grają tyle serii rzutów karnych, które jeszcze wygrywają. Musimy podejść do tego tak samo, nie poddawać się. Jesteśmy zmotywowani i przygotowani

- O przedłużeniu kontraktu zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze jest to zespół, który tutaj zbudowaliśmy. Mamy bardzo dobrych zawodników z perspektywą wzmocnienia się. Po drugie jest to wizja, którą przedstawili przede mną prezes Jacek Pauba i Damian Wleklak, a także kierunek rozwoju, w którym PGE Wybrzeże ma podążać. To spowodowało, że zaufałem i chcę zostać, by kontynuować naszą pracę. Chcemy sukcesywnie robić kroki do przodu zarówno pod kątem organizacji całego klubu, jak i naszej gry. Byśmy wzmacniali się na tyle ile to będzie możliwe, na stałe zagościli w tej górnej połowie tabeli i kusili się o to, by grać w Europie - powiedział trener, który pracuje w Gdańsku od października 2023 roku.