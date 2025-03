Nagrody SBP: Superliga ze "Sportowym Projektem Społecznym" 2024 roku!

18 marca w hotelu Hilton w Warszawie, podczas IV Gali Sport Biznes Polska, Superliga sp. z o.o. otrzymała nagrodę w kategorii "Sportowy Projekt Społeczny" za 2024 rok . Organizacja zarządzająca rozgrywkami najwyższego szczebla piłki ręcznej została doceniona za projekt "Gramy Razem w Walce z Rakiem" zainicjowany we współpracy z Fundacją Cancer Fighters - jedną z największych organizacji charytatywnych w Polsce wspierających dzieci chore onkologicznie. W akcję zaangażowały się 24 kluby ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet , a efektem wspólnych działań było m.in. zebranie ponad 161 000 zł oraz zapewnienie podopiecznym ogromnej dawki motywacji do walki z chorobą. W gronie finalistów w tej kategorii znalazły się projekty "Sport to Szkoła Życia" oraz "Poland Business Run".

To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, jak wielką rolę odgrywa sport w niesieniu pomocy. Nagroda w kategorii "Sportowy Projekt Społeczny" to docenienie nie tylko naszej pracy, ale przede wszystkim zaangażowania całego środowiska piłki ręcznej - klubów, zawodników, kibiców i partnerów, którzy wspólnie z nami wsparli podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. W lutym tego roku rozpoczęliśmy II edycję akcji "Gramy Razem w Walce z Rakiem" i ponownie połączyliśmy siły, by wspierać dzieci walczące z chorobą nowotworową. Zachęcam wszystkich do wsparcia tego wyjątkowego projektu - mówi Jakub Dmoch, PR Manager Superligi sp. z o.o.