„Derby Śląska” dla chorzowianek! „Pszczółki” postraszyły mistrzynie Polski!

Pierwszy mecz 17. serii ORLEN Superligi Kobiet dostarczył kibicom nieoczkiwanych emocji. Aktualne mistrzynie Polski wydawały się zdecydowanym faworytem w starciu z osłabionym kontuzjami MKS-em URBIS Gniezno. Pierwsza połowa przebiegała pod ich dyktando, jednak po przerwie ambitnie walczące gnieźnianki systematycznie odrabiały straty. W 50. minucie spotkania gospodynie doprowadziły do remisu, jednak w decydujących fragmentach meczu skuteczniejsze okazały się zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin , które pokonały MKS URBIS Gniezno 33:30 (16:11).

- Mamy osłabienia kadrowe, jednak każda zawodniczka, która pojawiła się na parkiecie, dała z siebie wszystko, co przełożyło się na taki wynik. Przegrałyśmy to spotkanie tylko, a może aż, trzema bramkami. Szkoda, że nie udało się zdobyć trzech punktów, ale cieszymy się z tego, co zaprezentowałyśmy - powiedziała Aleksandra Hypka, bramkarka MKS-u URBIS Gniezno.