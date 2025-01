Francja - Dania: to był finał marzeń w mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych. Obie drużyny pokonywały na tym mundialu kolejne przeszkody, choć tylko o Duńczykach można było powiedzieć, że czynili to pewnie. Francja już w ćwierćfinale potwornie męczyła się z Egiptem, awans zapewniła sobie w ostatniej sekundzie. Chorwaci, mający w każdym meczu wsparcie niemal 15 tys. kibiców w Arenie Zagrzeb, rozkręcali się powoli. Dali się zaskoczyć w międzyczasie Egiptowi, męczyli się w długo ze Słowenią, wydarli sukces w półfinale Węgrom. Reklama

Tyle że ta gnębiona wieloma kontuzjami reprezentacja wskoczyła dziś na wyżyny handballu - przez 28 minut grała na najwyższym światowym poziomie. Fracuzi zaś nie wiedzieli co się na boisku dzieje.

Chorwacja demolowała Francję w półfinale mistrzostw świata. 28 minut pokazu skutecznej piłki ręcznej

W tej 28. minucie Chorwacja prowadziła 18:9, popełniła do tego momentu zaledwie jeden błąd techniczny, przy aż dziewięciu gwiazd znad Sekwany. Wtedy trener Dagur Sigurdsson poprosił o przerwę, chciał jeszcze pomóc drużynie w tej końcówce, gdy za moment różnica mogła zwiększyć się do 10 trafień. A chyba nawet zaskoczył, bo Francja dwie bramki odrobiła.

Chorwaci grali doskonale od początku, zaskoczyli wysoką i agresywną obroną. Na początku przełamał ją Dika Mem, później trafił z kontry Benoit Kounkoud, ale to było mało. W ekipie gospodarzy szalał bowiem na lewym skrzydle i w kontrach Marin Jelinić, z drugiej linii trafiali Mateo Maras, Zvonimir Srna i Ivan Martinović. Nawet jakaś wybitna forma Dominika Kuzmanovicia w bramce nie była potrzebna - golkiper spisywał się dobrze, choć nie aż tak dobrze jak w poprzednich dniach. Reklama

Dominik Kuzmanović zbiera gratulacje od drugiego bramkarza Chorwatów Ivana Pešicia / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Kibice w Arenie Zagrzeb stworzyli Francuzom piekło, ta atmosfera niosła zaś Chorwatów. Gdyby nie wprowadzony w końcówce bramkarz Charles Bolzinger, byłoby już pewnie po zawodach. A tak "Trójkolorowi" zdobyli dwie ostatnie bramki, przedłużyli swoje nadzieje.

Pogoń Francuzów w drugiej połowie. I idiotyczna czerwona kartka w jednej z pierwszych akcji

Czy Francja mogła w tym spotkaniu wrócić jeszcze do rywalizacji o finał? Nie takie straty, jak te siedem bramek w historii piłki ręcznej drużyny już odrabiały. Nawet w tych najważniejszych spotkaniach, polscy kibice mają przecież w pamięci finał Ligi Mistrzów z 2016 roku między Vive Kielce i Telekomem Veszprem. Tam wystarczyło do tego 12 minut, a straty były większe.

Francuzi tę drugą część meczu zaczęli jakby agresywniej w obronie, wybronili jedną akcję, sami zdobyli bramkę. A za chwilę zgłupiał w ataku Aymeric Minne, zachował się skarjnie nieodpowiedzialnie Liczył może na to, że Leon Šušnja pociągnie go za rękę. Obrońca Orlenu Wisły Płock jednak tego nie zrobił, a Francuz uderzył go celowo łokciem w twarz. Po analizie wideo niemieccy sędziowie nie mieli wątpliwości - wyrzucili Francuza z czerwoną kartką. A Chorwacji trafili zaraz na 19:12. Reklama

Dika Mem, gwiazda Barcelony i reprezentacji Francji / EPA/ANTONIO BAT

Wydawać by się mogło, że "Trojkolorowym" teraz już będzie bardzo pod górę. A tymczasem zmniejszyli straty do czterech bramek, chcieli jeszcze wywrzeć presję na rywalach. I wtedy raz za razem zaczął bronić w świetnych sytuacjach Kuzmanović. To powodowało, że różnica wciąż wynosiła 5-6 bramek, była w miarę bezpieczna.

Gdy zaczął się ostatni kwadrans, coś się jednak zaczęło zmieniać. Francja zdobyła dwie bramki z rzędu, przy 21:25 Sigurdsson poprosił o przerwę, jego podopieczni zaczęli popełniać błędy. I za moment, przy sygnalizacji gry pasywnej, piękną akcję przeprowadził Martinović. A za moment Kuzmanović obronił rzut Mema. I wszystko wróciło na chwilę do normy. Ale tylko na chwilę, bo gdy zaczynało się ostatnie 10 minut tego spotkania, Chorwacja prowadziła 27:22, trafił Martinović. Francuzi zaś odpowiedzieli dwoma golami - na osiem minut przed końcem pierwszy raz po przerwie doszli Chorwatów na trzy trafienia. Tu wszystko mogło się jeszcze zdarzyć.

Gospodarze zaś sami skomplikowali sobie sytuację. Najpierw Marko Mamić, a za chwilę Marin Jelinić dostali kary za uderzenia w twarz Francuzów. To był moment wielkiej próby dla Chorwacji, Francuzi bronili zaś bardzo wysoko, na 14. metrze. I wtedy najważniejszą bramkę rzucił Igor Karačić z Industrii. A Kuzmanović zdążył wbiec na boisko i wybił piłkę lecącą do pustej bramki. Ona do niej wpadł, piłka - nie. Było 29:25 dla Chorwacji, niecałe sześć minut do końca. Reklama

I choć Francja walczyła, jednak przegrała.

Francja - Chorwacja 28:31 (11:18)

Chorwaccy kibice w Arenie Zagrzeb / EPA/ANTONIO BAT