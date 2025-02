Spektakl mistrza Polski, niemiecki gigant rozbity. Awans jest już o krok

Trudno powiedzieć, co się stało z ekipą mistrza Polski w trakcie dwumiesięcznej przerwy, podczas której z Płocka wyjechało przecież pół składu i sam trener Xavier Sabate , przygotowujący i prowadzący reprezentację Czech podczas mundialu. Zespół, który z 10 spotkań wygrał zaledwie dwa, do tego skompromitował się w Macedonii Północnej , nagle stał się postrachem mocarzy. W czwartek przekonał się o tym wicemistrz Niemiec , mający w składzie najlepszego zawodnika ostatnich mistrzostw świata.

Orlen Wisła Płock - Füchse Berlin w Lidze Mistrzów. Cudowne 30 minut "Nafciarzy", co jedna akcja to lepsza

Füchse Berlin walczy o bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, po meczu w Płocku jest daleko od tego celu. I aż trudno było uwierzyć w to, że gra zespół z dołu tabeli z tym ze ścisłej czołówki. Płocczanie od początku prezentowali się znakomicie w obronie, to było kluczem do ich sukcesu. "Lisy" to jeden z najbardziej ofensywie grających zespołów w Europie, od początku grudnia wicemistrz Niemiec zagrał 13 razy, przegrał tylko raz. Ale co bardziej istotne: zaledwie dwukrotnie zdobył mniej niż 30 bramek. A i tak tych spotkań akurat nie przegrał.