Wiele słów padło przed debiutem Wiktora Przyjemskiego w PGE Ekstralidze. Niektórzy twierdzili, że powinien trafić tam już dużo wcześniej. Inni przestrzegali, że poziom go zweryfikuje . Finalnie sprostał największym oczekiwaniom.

Zerwał więzadła i potem stało się to

Mało kto się spodziewał takiego wyniku 19-latka. Średnia 2,06 pkt/bieg i miejsce w TOP15 premiuje go do startu w IMME, czyli w elitarnym gronie, gdzie wystartują najlepsi zawodnicy Ekstraligi ubiegłego sezonu. - On już z tego poziomu nie zejdzie - twierdzi Leszek Tillinger.