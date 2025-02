Przełom dla Arkadiusza Milika. Czekał na to miesiącami

Kariera Arkadiusza Milika niestety sponiewierana jest przez kontuzje. Poważne problemy dotyczyły głównie więzadeł krzyżowych w obu kolanach. To prowadziło do kontuzji mięśniowych i Polakowi przypięta została łatka "szklanki". Kolejne problemy pojawiły się w tym sezonie, a właściwie przed jego rozpoczęciem. Wówczas wydawało się jednak, że to kwestia kilku tygodni i sprawa zostanie rozwiązana. Milik do treningów wrócił... 21 lutego 2025 roku.