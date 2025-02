- To sto procent prawda. Damian już był w drodze do Rijadu, gdy do menedżera Łukasza Kownackiego zadzwonili ludzie z grupy Matchroom. Zapytali się, czy Damian byłby chętny, bo poważnie biorą go jako jedną z opcji na zastępstwo. Oczywiście byliśmy chętni, ale koniec końców zgodził się Bakole. Mnie się wydaje, że gdyby Kongijczyk nie wziął tego pojedynku, Damian mógłby wyłonić się jako opcja numer dwa - powiedział Interii Rachwał, spekulując że Bakole skusił się przede wszystkim na olbrzymi zarobek. Podejrzewa, że gaża asa z Afryki może wynieść trzy, a nawet cztery miliony dolarów.