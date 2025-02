Polski klub postawi na wychowanków. Prezes wszystko wyjaśnił

Zbudują drużynę na wychowankach? Jasna deklaracja

-Moim marzeniem jest bazowanie na wychowankach. Tak żeby co najmniej czterech wychowanków było w naszym klubie - mówi Jerzy Kanclerz na kanale Sportowy Podcast. To pokazuje, że wizja jest jasna, a w następnych latach o sile drużyny mają stanowić wychowankowie klubu.

Kuźnia talentów

Patrząc na marzenia Jerzego Kanclerza wydają się one realne do zrealizowania. W składzie już mają Szymona Woźniaka. Do tego można dorzucić Wiktora Przyjemskiego, Maksymiliana Pawełczaka i np. Emila Maroszka na drugą pozycję juniorską. Wtedy marzenie prezesa się by się spełniło. Dla innych klubów mógłby to był wzór do naśladowania i spora oszczędność. Mniejsze koszta są za wyszkolenie młodzieży, aniżeli jej kupno.