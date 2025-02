Koniec chorwackiego piekła, Dania mistrzem świata. Historyczna chwila w Oslo

We wszystkich ośmiu dotychczasowych spotkaniach Chorwaci mieli za sobą wsparcie kilkunastotysięcznej publiczności w Arenie Zagrzeb. To im pomagało w najważniejszych momentach kolejnych spotkań z Islandią, Słowenią, Węgrami czy Francją. Przepychali zwycięstwa, tak doszli do finału. Tyle że ten decydujący o złocie mecz musieli grać w Oslo, a tam przewagę mieli fani z Kopenhagi i innych duńskich miast. Wspierający drużynę na pewno lepszą, stojącą przed historyczną szansą.

