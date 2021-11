Gdzie oglądać mecz Barca - Łomża Vive Kielce?

Spotkanie w Palau Blaugrana w Barcelonie zapowiada się arcyciekawie. Gospodarze po raz ostatni przegrali w Lidze Mistrzów we własnej hali blisko sześć lat temu z... Vive Tauronem Kielce. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa pokonali wtedy mistrza Hiszpanii 33-31.



- Mało komu udało się wygrać w tej hali, a my tego dokonaliśmy. Oczywiście czeka nas trudne zadanie, ale do każdego meczu podchodzimy z myślą o zwycięstwie. Nigdy nie przegrywamy spotkania, wychodząc z autobusu. Musimy po prostu wyjść na parkiet, walczyć, a co z tego wyniknie, zobaczymy - powiedział trener Łomży Vive.



Katalońska drużyna w 44 ostatnich spotkaniach w Lidze Mistrzów, rozgrywanych w jej hali, odniosła 43 zwycięstwa i tylko raz zremisowała (z Rhein-Neckar Loewen).



Barca - Łomża Vive Kielce. Gdzie oglądać mecz?

Po sześciu kolejkach kielecki zespół jest liderem grupy B (10 punktów), wyprzedzając o jeden punkt swojego najbliższego rywala. Czwartkowe spotkanie rozpocznie się w Barcelonie o godz. 20.45. Transmisja w Eurosporcie.