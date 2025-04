W ostatnich trzech latach Orlen Wisła pewnie pokonywała w finale drużynę z Kielc. W tym okresie zdecydowanie więcej dyskutowano o terminie pucharowej rywalizacji. Przed rokiem turniej w Kaliszu odbywał się tuż po morderczym meczu podopiecznych Tałanta Dujszebajewa w Magdeburgu, był połączony ze zmaganiami kobiet. Klub ze stolicy Świętokrzyskiego zgłosił nawet do rozgrywek kilku juniorów. Ostatecznie pojechał do Wielkopolski w pełnym - na tamten moment - zestawieniu. Zmęczenie zawodników było widać już w półfinałowej, ledwo wygranej rywalizacji z Wybrzeżem Gdańsk. W finale "Nafciarze" odnieśli zdecydowany triumf. Reklama

Związek Piłki Ręcznej w Polsce zdecydował się na zmianę terminu rozgrywania Final4 Pucharu Polski. Rywalizacja w połowie kwietnia nie będzie kolidowała z walką o mistrzostwo, a w przyszłości nie powinna zakłócać zespołom rywalizacji o Final4 Ligi Mistrzów, albo nie wypadnie np. dwa tygodnie przed nim, co również wpływało na proces treningowy i nastawienie do rozgrywek.

W półfinałach faworyci zagrają z niżej notowanymi rywalami. Final4 rozpocznie starcie Industrii Kielce z Handball Stalą Mielec (sobota, godz. 15.30). Drużyna z Podkarpacia notuje świetny sezon w Lidze Centralnej. Podopieczni Roberta Lisa przypieczętowali już awans do ORLEN Superligi. Wygrali 20 z 21 meczów. Ekipa z Podkarpacia pisze również ciekawą historię w pucharowych rozgrywkach. W ćwierćfinale ograła MMTS Kwidzyn, a wcześniej wyeliminowała faworyzowanego KGHM Chrobrego Głogów. Dla niej to pierwszy awans do najlepszej czwórki od 2016 roku. Wówczas w półfinale rozgrywanym na warszawskim Torwarze przegrała z Vive Kielce. Stal zdobyła puchar w 1971 roku. Reklama

- Musimy dobrze i sumiennie przygotować się do rywala z półfinału. Przestrzegałbym przed większym luzem, myślą, że na pewno wygramy bez większych problemów. Stal po drodze do Kalisza pokonała dobrych rywali, co pokazuje ich potencjał. Wyjazd na Final4 to dla nich nagroda za ostatnie miesiące. Myślę, że po awansie mogą namieszać w Superlidze, bo mają dobrych zawodników z przeszłością w elicie. Czołowe postacie, których nikomu nie trzeba przedstawiać to Denis Wołyncew i Przemysław Mrozowicz. Wcale nie musi być lekko. Na pewno nie będzie tak, że nie będziemy tego przeciwnika nie szanować - tłumaczy Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiego zespołu.

W drugiej parze Orlen Wisła Płock zmierzy się z Azotami Puławy (godz. 18). Ekipa Patryka Kuchczyńskiego w drugiej części sezonu musi rywalizować w okrojonym składzie, przez co w głównej mierze straciła miejsce w czołowej ósemce Orlen Superligi. "Nafciarze" nastawiają się na pucharowy triumf numer cztery.

Azoty to zespół, który przez cały sezon prezentował się całkiem dobrze. Wiemy, że czeka nas ciężka przeprawa i nie lekceważymy przeciwnika. Zarówno w ataku, jak i w obronie musimy dać z siebie wszystko, żeby zagrać w niedzielnym finale. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, jesteśmy głodni tego Pucharu Polski i chcemy sięgnąć po to trofeum czwarty raz z rzędu ~ wyjaśnia Marcel Sroczyk, lewoskrzydłowy Orlenu Wisły.

Jeśli w sobotę nie wydarzy się żadna sensacja, to w niedzielnym finale, zaplanowanym na godz. 15, dojdzie do kolejnej "Świętej Wojny", czwartej w tym sezonie. Orlen Wisła wygrała w Superpucharze i w pierwszym spotkaniu ligowym u siebie. W marcowym rewanżu górą była Industria Kielce. Pewne jest, że w Kaliszu czeka nas kolejny zacięty pojedynek. Reklama

- Każdy mecz ma swoją historię. W naszych spotkaniach decydują niuanse. Jeśli pojawi się jakiś nowy schemat, to należy go rozpracować. Trochę już się znamy. Nie zmieniają się trenerzy, zbyt mocno zawodnicy. Możemy zaskoczyć się w jednej albo drugiej akcji - wyjaśnia Arkadiusz Moryto, który wraca do gry po przerwie spowodowanej urazem barku.

Mecze Final4 ORLEN Pucharu Polski w Kaliszu pokaże Polsat Sport.