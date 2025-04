Wygrać, ale nie minimalnie, ale różnicą co najmniej pięciu-sześciu bramek: to był cel reprezentacji Polski na pierwsze spotkanie z Macedonią Północną. By przed rewanżem na gorącym terenie w Bitoli, już w najbliższą sobotę, mieć pokaźną zaliczkę. I ten cel Biało-Czerwone realizowały w pierwszej połowie, świetnie broniły, prowadziły po 30 minutach 14:8. A na kwadrans przed końcem miały już 10 bramek przewagi, by fatalnie spisać się w końcówce. Polska wygrała 22:18, ale musi w sobotę obronić tę zaliczkę, by pod koniec roku zagrać na mundialu.