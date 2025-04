SIÓDEMKA SEZONU ZASADNICZEGO ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Jan Hrdlicka (Energa MKS Kalisz)

Czech był mocnym wsparciem dla drużyny z Kalisza, która zajęła ósme miejsce. Często osiągał dwucyfrową liczbę interwencji. W swoim najlepszym występie odbił 21 piłek. Jego drużyna przegrała jednak z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Wysoką formą błysnął na samym finiszu, kiedy podopieczni Rafała Kuptela bronili miejsca dającego im play-offy. W 26 meczach odbił 202 piłki, co dało mu 32 procent skuteczności. Reklama

Lewoskrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Nie dostał szansy w Płocku, a do Polski wrócił po dwóch latach spędzonych na wypożyczeniu w hiszpańskim Bathco BM Torrelavega. Szybko stał się kluczową postacią w układance Patryka Rombla. Szybki, broniący na pozycji numer dwa. Skuteczny z rzutów z pozycji, z kontrataków i siódemek. W 26 meczach zdobył 172 gole i przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych. Wszystko przy skuteczności na poziomie 78 procent. W grudniowym spotkaniu we Wrocławiu zdobył 15 bramek, co jest najlepszym indywidualnym wynikiem w tym sezonie.

Lewy rozgrywający: Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów)

Reprezentant Polski nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Na koncie ma dwa razy więcej bramek od drugiego najskuteczniejszego zawodnika drużyny z Dolnego Śląska. 24-latek zdobył 156 goli przy 60-procentowej skuteczności. Do tego dołożył 127 asyst. Gole zdobywał z lewego rozegrania, ale również ze środka.

Środkowy rozgrywający: Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski) Reklama

Lider rewelacji tego sezonu. Rebud KPR Ostrovia w bardzo dobrym stylu sięgnęła po trzecie miejsce przed play-offami. Często przyszło jej grać w okrojonym składzie, ale w takich sytuacjach mogła liczyć na Kamila Adamskiego, który nie opuścił żadnego spotkania. Bierze grę na swoje barki. Zdobył 167 trafień i walczy o koronę króla strzelców. Zanotował 67-procentową skuteczność. Do tego dołożył 146 ostatnich podań. Przy dobrej postawie w play-offach może powalczyć o tytuł MVP sezonu.

Prawy rozgrywający: Krzysztof Żyszkiewicz (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

Piotrkowianin zakończył sezon zasadniczy na 12. miejscu, ale sprawił kilka niespodzianek. 20-latek ma duży wpływ na grę zespołu. Razem z Patrykiem Grzesikiem pokazują, że mimo młodego wieku mogą odrywać ważne role w superligowym zespole. Młodzieżowy reprezentant Polski zdobył 101 bramek i zanotował 92 asysty. Grał równo. Jeśli jego rozwój będzie przebiegał w ten sposób, to w niedalekiej przyszłości może dostać powołania do seniorskiej kadry. Reklama

Prawy skrzydłowy: Mateusz Wojdan (Corotop Gwardia Opole)

W 26 meczach zdobył 151 bramek i jest najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny z Opola. 24-latek gra niezwykle energetycznie. Swoją aktywnością w defensywie, nawet na pozycji ostatniego obrońcy, potrafi zmusić rywali do błędu i popędzić do kontrataku. Jego energia pozytywnie działa na resztę drużyny. Jest skuteczny z linii siódmego metra. Dobrymi występami zapracował na powołanie do reprezentacji Polski, z którą zagrał na mistrzostwach świata.

Kołowy: Daniel Reznicky (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)