Podopieczni Tałanta Dujszebajewa rozegrali bardzo dobrą partię. Ponownie dobrze czytali grę w obronie. Do tego dołożyli płynny atak, kierowany przez Igora Karacicia, który zagrał po profesorsku. Chorwat zdobył osiem bramek, do tego dołożył kilka asyst. To jego najlepszy występ od dłuższego czasu.