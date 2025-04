Superpuchar Polski dla Orlenu Wisły Płock, w Orlen Superlidze remis w bezpośrednich starciach 1:1, ale zapewne wkrótce czekać kibiców będą dwie albo trzy potyczki w walce o złoto. Mecze, które podnoszą ciśnienie w całym środowisku piłki ręcznej, ale trudno się temu dziwić. Dwie polskie eksportowe drużyny zmierzyły się w finale Orlen Pucharu Polski - w Kaliszu. A to rozgrywki, od których "Nafciarze" zaczęli przełamywać monopol największych rywali. W 2022 roku przerwali serię 12 kolejnych triumfów Kielc, powtórzyli to jeszcze dwa razy. A w zeszłym sezonie dołożyli jeszcze mistrzostwo Polski. Reklama

Mimo wszystko szanse w Wielkopolsce, na neutralnym terenie, były wyrównane.

Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w walce o Puchar Polski. Trzy wykluczenia zanim upłynęły dwie minuty meczu

"Święta wojna" to nie tylko wyzwanie dla klubów z Płocka i Kielc, ale też dla arbitrów. Niby najwyższa nagroda w krajowych zmaganiach, ale też potencjalna pułapka. Tym razem wskazano na duet Michał Orzech i Robert Orzech, czyli arbitrów, którzy żadnej z trzech potyczek Industrii z Wisłą w tym sezonie nie prowadzili. A to za sprawą potężnego błędu w zeszłorocznym pierwszym meczu o mistrzostwo Polski, gdy uznali bramkę na remis Kiryła Samoiły z bezpośredniego rzutu wolnego. Tyle że Białorusin oderwał stopę od parkietu - Płock wtedy wyrównał, a później wygrał rywalizację w rzutach karnych.

Arciok Karaliok i Miha Zarabec / Tomasz Wojtasik / PAP

Teraz arbitrzy od razu dali znać zawodnikom obu drużyn, że pobłażania nie będzie. Nie minęły dwie minuty, a już Mirsad Terzić, Theo Monar i Dylan Nahi wędrowali na ławkę kar.

Problemem Industrii była początkowo fatalna skuteczność z rzutów karnych, dwa pojedynki z Mirko Aliloviciem przegrał Szymon Sićko, a jeden Szymon Wiaderny. Płock zaś karnych nie miał, ale trafiał z akcji. Świetnie grał Gergo Fazekas, jego zwody i indywidualne akcje siały popłoch w defensywie rywali. Dostał też wsparcie Mihy Zarabeca, choć Słoweniec wciąż jest trochę osłabiony. Reklama

O ile więc pierwsze minuty raczej należały do płocczan, to później inicjatywę przejęli kielczanie. Do znakomicie dysponowaego Igora Kararcicia dołączyli też inni zawodnicy, nawet Jorge Maqueda rozgrywał jedno z lepszych spotkań w ostatnim czasie. A gdy wicemistrzom Polki udało się w końcu trafić z karnego - wykonał go w 18. minucie Łukasz Rogulski - prowadzili 10:8

To był świetny okres Industrii, w bramce z kilkoma interwencjami włączył się też Klemen Ferlin. Do kontrowersji, i to poważnej, doszło w 22. minucie - Tomas Piroch uderzył w twarz Michała Olejniczaka, starał się atakować piłkę od drugiej strony. I w nią w ogóle nie trafił, powalił za to rywala. Panowie Orzech nie poszli jednak zobaczyć powtórki na wideo, dali karę dwóch minut Czechowi, ale taką samą dostał też Dylan Nahi, za protesty. Dla obu było to już drugie wykluczenie w tym spotkaniu.

A za moment kielczanie odskoczyli na pięć bramek (15:10), Xavier Sabate się gotował po karze dla Mitji Janca. I też miał rację, Nahi wcześniej popełnił błąd kroków. I choć "Nafciarze" zdobyli trzy bramki z rzędu, to jednak pierwszą część meczu przegrali 13:17. Reklama

A różnica czterech trafień w starciu tych drużyn to jednak dużo. Zwłaszcza że płocczanie nie stwarzali za dużego zagrożenia na bokach rozegrania, ale też - o dziwo - ze skrzydeł i z koła.

Igor Karacić / Tomasz Wojtasik / PAP

Orlen Wisła Płock w opałach. Miało być odrabianie strat, a te wzrosły. Sześć bramek różnicy, 20 minut do końca

Można się było spodziewać szturmu Orlenu Wisły w drugiej połowie, nowych pomysłów Xaviego Sabate, ale też jednak lepszej defensywy. Tylko że mistrzowie Polski nie odrabiali strat, choć nadal starał się "wiązać" rywali Fazekas, świetną akcję zaprezentował też Piroch. Kielce miały jednak w bramce Ferlina, a doświadczony Słoweniec bronił nawet w sytuacjach sam na sam. Minęło więc 10 minut, a strata obrońcy trofeum wzrosła do pięciu bramek. A zaraz było już 21:15, gdy pocisk z drugiej linii wypuścił Sićko.

Kielczanie sami wyciągnęli rękę w kierunku swoich rywali - marnując świetne okazje (Michał Olejniczak), ale też łapiąc kary (Tomasz Gębala, Arkadiusz Moryto). Nie minęło pięć minut, a już "Nafciarze" cieszyli się z trzech kolejnych bramek, a jeszcze Serdio miał świetną okazję. I znów Ferlin uratował kielczan. Słoweniec wyrastał na bohatera tego meczu, razem z Chorwatem Karaciciem. To ich gra sprawiła, że w 49. minucie znów było sześć bramek różnicy (24:18). Reklama

Sabate powoli potrzebował cudu.

Mógł mu pomóc w tym islandzki bramkarz Viktor Hallgrimsson, w świetnym stylu zameldował się na boisku. Tyle że w ataku już tak dobrze nie było - sam Fazekas to było na Kielce za mało. Na cztery minuty przed końcem wciąż obie drużyny dzieliły cztery bramki. I to Industrii wystarczyło, by sięgnąć po czterech latach po Puchar Polski.

A nie zabrakło też jednak czerwonej kartki - zobaczył ją w 57. minucie Mirsad Terzić, który do samego końca trzymał rękę Maquedy, mimo że ten upadał już na parkiet.

Industria Kielce - Orlen Wisła Płock 27:24 (17:13)

Industria: Ferlin, Cordalija - Karacić 8 (3/3), Maqueda 4, Monar 3, Nahi 2, Gębala 2, Olejniczak 2, Sićko 2 (0/2), Rogulski 1 (1/1), Moryto 1, Kaddah 1, Karaliok 1, Wiaderny (0/1).

Kary: 18 minut. Rzuty karne: 3/6.

Orlen Wisła Płock: Alilović, Jastrzębski, Hallgrimsson - Fazekas 8, Piroch 4, Serdio 3, Zarabec 2 (1/ z karnych), Daszek 2 (1/1), Susnja 1, Dawydzik 1, Szita 1, Janc 1, Krajewski 1, Terzić.

Kary: 14 minut. Rzuty karne: 2/3.

Miha Zarabec i Tomasz Gębala / Tomasz Wojtasik