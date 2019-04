Niebo a ziemia! Taka była różnica w grze reprezentacji Polski między pierwszy i drugim meczem eliminacyjnym do mistrzostw Europy. W Gliwicach w środę "Biało-Czerwoni" przegrali ośmioma golami, w Halle też przegrali, ale tylko pięcioma, 24-29 prezentując się o klasę lepiej.

Zdjęcie Tomasz Gębala (C) i Kamil Syprzak (P) oraz Hendrik Pekeler (L) z Niemiec / Andrzej Grygiel /PAP

Można się było spodziewać, że po zupełnie bezstresowym zwycięstwie w Polsce u siebie Niemcy mogą być zdekoncentrowani. Można się było spodziewać, że podejdą na luzie, bo w środę Polacy nie zasygnalizowali, by w jakimś elemencie mogą im zagrozić. Ale trzeba było sięgnąć po najgłębiej skrywane pokłady optymizmu, by przypuszczać że "Biało-Czerwoni" będą w stanie walczyć jak równy z równym z brązowymi medalistami olimpijskimi. A tymczasem działo się tak przez całą pierwszą połowę i guzik nas interesować powinno podejście gospodarzy.

Z rzeczy, których Polacy w Gliwicach nie robili tym razem korzystali bez ceregieli. Mamy w drużynie mierzącego 207 cm kołowego Kamila Syprzaka i do niego parę podań trafiło, a i on sam był znacznie aktywniejszy. Wreszcie zaczął się ruszać na środku rozegrania Michał Daszek, a gdy koledzy byli obstawieni sam decydował się na wejścia w obronę i zdobywał bramki, co jak wiadomo jest jednym z jego atutów.



Było przygotowanie pozycji dla rzutów z drugiej linii, z czego korzystał Rafał Przybylski. Była dobra obrona, która uważnie się przesuwała pomagając Mateuszowi Korneckiemu w bramce. Stąd przez całą pierwszą połowę wynik był na naszą korzyć albo był remis.

W 12. minucie prowadziliśmy 7:4, potem jeszcze 8-5 i 9-6, a już dalej do przerwy jednym golem, po którym Niemcy wyrównywali. Było widać, że Polacy jakieś schematy mają wypracowane i że potrafią je wykorzystywać, czego efektem był remis do przerwy (16-16).

Wiadomo było, że druga połowa będzie trudniejsza, bo Niemcy dostali wystarczająco dużo argumentów, by wziąć się do roboty. Ale niestety sami Polacy dostarczyli im argumentów i oddali prowadzenie. Mateusz Kornecki obronił aż 5 kolejnych rzutów gospodarzy, ale to co zarobił w obronie, to jego koledzy partaczyli w ataku. Cztery razy piłkę stracił Tomasz Gębala (złe podanie, rzut zablokowany, faul w ataku i przejście linii) i Niemcy z niczego zbudowali cztery gole przewagi (20-16 w 38.). Dopiero wtedy zdobyliśmy pierwszego po przerwie gola (Tomasz Gębala), ale już widać było że Niemcy złapali wiatr, a Polacy się pogubili.

Grę trzeba było uspokoić, znów zacząć grać swoje schematy, by nie zmarnować zbudowanego przez pierwsze 30 minuty bardzo dobrego wrażenia. To się i udało i nie do końca. Udało się, że bo przewaga gospodarzy nie rosła, nie radzili sobie długimi fragmentami z naszą obroną, ale z drugiej strony bezwzględnie korzystali z naszych prezentów. Polacy wielokrotnie mieli szanse zejść z czterech - pięciu goli starty nawet na dwa, ale konsekwentnie gubili się w ataku bądź leczył ich Silvio Heinevetter.

Skończyło się pięciobramkową porażką - 24-29, chyba zbyt wysoką. Można było pokusić się o niższą. Trochę determinacji potrzeba było, by zablokować ostatnią akcję gospodarzy, gdy Jannick Kolbacher trafił dwie sekundy przed końcem. Trochę bardziej trzeba się było starać o kolejne gole, gdy już wiadomo było czterech goli w końcówce nie jesteśmy w stanie odrobić. I przede wszystkim nie gubić tyle piłek w prostych sytuacjach. Ale narzekać po tym meczu tak naprawdę nikt z nas nie ma prawa.

Kolejne mecze w eliminacjach biało-czerwoni zagrają w czerwcu z Kosowem na wyjeździe i Izraelem w Płocku. Awans do styczniowych mistrzostw Europu, które odbędą się w Szwecji, Norwegii i Austrii wywalczą dwa pierwsze zespoły każdej z grup oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc.

lech

Niemcy - Polska 29-24 (16-16)