Michał Helik o zakończonym sezonie i ewentualnym transferze. Wideo

- Tematem transferu do Lecce kompletnie się nie interesowałem. To znaczy jakieś głosy do mnie dochodziły, ale byłem skupiony tylko na treningu oraz grze, więc na razie nic mi nie wiadomo. Teraz zobaczymy, co czas przyniesie - zaznacza Michał Helik, obrońca Cracovii.