Polski klub walczy z czasem. Istnieje poważne ryzyko

Najgorsza frekwencja w Gorzowie na derbach z Falubazem od lat

Stal wygrała walkę o kibica, pozostała im tylko nadzieja

Stal po 8 biegach przegrywała 21:27. 9-krotni mistrzowie Polski nie rywalizowali w tym meczu o punkty do tabeli czy o wyższość nad Zieloną Górą, tylko o kibica. Gdyby gorzowianie ostatecznie nie wygrali 47:43, to ich sytuacja sportowa i ekonomiczna byłaby w fatalnym stanie.



Nie wiadomo jednak, jak się to przełoży na frekwencję w Grand Prix. Kibice podchodzą do cyklu coraz bardziej w sposób obojętny. Kodowanie transmisji, brak nowych miejsc na mapie czy też niezrozumiałe nominacje zawodników odpychają ich od indywidualnych mistrzostw świata.