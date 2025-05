Iwona Pavlović zaapelowała do małżeństwa Lewandowskich. Chce od nich jednego

Iwona postanowiła jednak zaapelować do nich, ogłaszając publicznie, że wierzy w to, iż kiedyś zaprezentują nam swoje taneczne umiejętności. W końcu żona "Lewego" kilka lat temu zakochała się w bachacie, a o jej sensualnych pląsach bywało już w mediach głośno. Pavlović jest przekonana, że równie dobrze poradziłaby sobie w "TzG".

"Bardzo dużo osób po czasie wspomina, jak wracają do programu, siadają, by obejrzeć, także Robercie, Aniu dla tych przeżyć, żeby później nawet wspominać to kiedyś, warto. Kiedyś, kiedy będziecie mieć czas, to zapraszamy!" - zaapelowała wprost Iwona.