Krychowiak wygadał się ws. gry w Ekstraklasie, powiedział wprost. "Mogę tylko stracić"

Od września 2024 roku Grzegorz Krychowiak występuje na Cyprze. Jego Anorthosis Famagusta zajmuje w tabeli siódmą lokatę, a sam pomocnik zanotował w tym sezonie już 21 występów na boisku. Niedawno udzielił on obszernego wywiadu w programie "To jest Sport.pl". Były reprezentant Polski zdradził m.in. swoje zdanie na temat potencjalnej gry w Ekstraklasie. - Jeżeli przyszedłbym teraz grać do polskiego klubu, to świadczyłoby to tylko o mojej ambicji - mówił.