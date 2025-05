Koniec testowania, znowu stał się skuteczny. Lider Falubazu wrócił do żywych

Stelmet Falubaz Zielona Góra dalej bez punktów. Niewiele brakowało, by pokonali Gezet Stal Gorzów na wyjeździe. Dla kibiców jest jednak jeszcze iskierka nadziei. Wszystko przez to, że lider drużyny Leon Madsen wrócił do punktowania. Duńczyk skończył z testowaniem silników GM-a i wrócił do silników, na których był jednym z najlepszych na świecie. Drużyna do punktowania może wrócić już w niedzielę. Jest jeden szczegół.