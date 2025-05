Jest decyzja ws. Jakuba Kiwiora. Arteta odsłonił karty przed rewanżem LM

Przed Artetą niełatwe zadanie. Musi on opracować taktykę, która zaskoczy graczy PSG, a jednocześnie podaruje jego podopiecznym awans do finału Ligi Mistrzów. Zadanie to jest o tyle cięższe, że to paryżanie są w bardziej komfortowej sytuacji - nie dość, że posiadają przewagę jednego gola, to jeszcze środowy mecz rozegrają przed własną publicznością. Hiszpan ma jednak w swoim rękawie kilka asów, a jednym z nich może się okazać Jakub Kiwior, który wystąpi w tym starciu od pierwszej minuty.