Barcelona wraca jak koszmar. Mówią tylko o jednym. To jeszcze nie koniec

Trauma z Paryża wciąż żywa. Arsenal wraca odczarować miasto i mierzy w finał LM

W Londynie trauma sprzed niemal dwóch dekad pozostaje wciąż żywa. W ostatnich dniach w brytyjskich mediach wracano do tego spotkania wielokrotnie. Finał rozgrywany był bowiem w Paryżu. Teraz "The Gunners" wracają do tego miasta, by pokonać innego giganta - PSG.