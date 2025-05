Grzegorz Krychowiak ma ofertę z polskiego klubu. „Złożyła mi ją sama prezydent”

Stukrotny reprezentant Polski zbliża się do końca kariery. Po występach w Bordeaux, Stade de Reims, Nantes, Sevilli (dwa zwycięstwa w Lidze Europy), PSG, West Bromwich Albion, Lokomotiwie Moskwa, AEK Ateny zdecydował się na wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Po dwóch latach wrócił do Europy i ten sezon spędził na Cyprze. Pojawiły się głosy, że na koniec kariery może zagra jeszcze w polskiej lidze.

- Nie mam nic do ugrania w polskiej lidze. Jeżeli bym przyszedł do ekstraklasy, to z czystej przyjemności gry w piłkę i z ambicji. Zobaczymy, jak to się potoczy - mówi Interii Krychowiak. - Sytuacja jest dynamiczna. Dzisiaj dostałem propozycję z Widzewa, więc zobaczymy. Nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Powiedziałem pani prezydent, że w każdym żarcie jest trochę prawdy, więc zobaczymy.