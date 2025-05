Laporta stanął przed kamerami i powiedział to. Chodzi o Marciniaka

Trudno racjonalne wytłumaczyć to, co działo się we wtorkowym meczu Interu Mediolan z FC Barceloną. Grający na San Siro gospodarze po pierwszej połowie prowadzili 2:0. Mimo że w przerwie Hansi Flick nie dokonał żadnych zmian, to na drugą część gry Katalończycy wszyli jako zupełnie inny zespół. Błyskawicznie doprowadzili do wyrównania, a w 88. minucie wydawało się, że strzelili gola na wagę awansu do finału.

