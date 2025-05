Prezes Pogoni na wojnie z kibolami Legii. Domaga się aresztowań

Tegoroczny finał Pucharu Polski przeszedł do historii jako jeden z najlepszych pod względem dramaturgii i emocji – Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 4:3. Niestety, za wysokim poziomem sportowym nie poszedł w ślad wysoki poziom zachowania wśród kibiców. W stolicy doszło do groźnych incydentów, w tym do pobić. Od kilku dni w mediach aż huczy na temat ataków na fanów „Portowców”. Teraz głos w sprawie zabrał prezes Pogoni, Alex Haditaghi.