Wilfredo Leon szykował się na złoto. Zwrot akcji w finale, wszystko na oczach Grbicia

W Lublinie już mroziły się szampany, ale rywalizacja o złoto PlusLigi trwa dalej. Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie podnieśli się po dwóch ciosach i w trzecim meczu finałowej rywalizacji pokonali 3:1 Bogdankę LUK Lublin przed własną publicznością w Arenie Sosnowiec. Zrobili to po meczu kipiącym od emocji, w którym ze świetnej strony pokazali się zwłaszcza skrzydłowi Warty. Gyorgy Grozer przyćmił nawet Wilfredo Leona, ale to drużyna reprezentanta Polski wciąż prowadzi 2:1 w rywalizacji do trzech zwycięstw.