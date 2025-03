Znamy kolejnego uczestnika mundialu. Japonia już pewna awansu

Poznaliśmy kolejnego uczestnika przyszłorocznego mundialu, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. W azjatyckich kwalifikacjach do największego piłkarskiego turnieju na świecie pewna awansu jest już Japonia. Wszystko za sprawą zwycięstwa nad Bahrajnem 2:0. Mimo że do zakończenia rozgrywek grupowych kwalifikacji zostały trzy kolejki, to podopieczni Hajime Moriyasu mają wystarczającą przewagę punktową nad trzecim miejscem.